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В Турции в результате ДТП пострадали 34 человека

Новости » Происшествия    16.04.2019 - 13:11
В Турции в результате ДТП пострадали 34 человека
Фото: авария в Турции (twitter.com/internethaber)

На данный момент известно, что один человек находится в тяжелом состоянии

В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, в провинции Денизли, пострадали 34 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На юго-западе Турции автобус, который вез учеников на экскурсию попал в аварию. По предварительной информации, водитель потерял контроль над автотранспортом.  

"Автобус, перевозивший учеников по маршруту Аджипаям-Денизли, из-за потери управления водителем перевернулся, в результате чего пострадали 34 человека", - информирует телеканал.

На данный момент известно, что один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего в автобусе ехали 22 ученика местной школы, 4 преподавателя, 5 родителей, экскурсовод и 2 водителя.

На место аварии направили большое количество машин скорой помощи. Раненых эвакуируют в ближайшие больницы.

 

Фото: авария (twitter.com/internethaber)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ДТП в Польше, которое произошло в ночь с 13 на 14 апреля, погибли граждане Украины. Инцидент произошел возле Кентшина в Варминско-Мазурском воеводстве на северо-востоке Польши. Автомобиль, в котором находились двое украинцев и два гражданина Грузии, врезался в придорожное дерево на автодороге Ружанка-Воплавок.

Кроме того, в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб. Также в результате аварии пострадали семеро человек.

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