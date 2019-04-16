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У Туреччині в результаті ДТП постраждали 34 людини

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 13:11
У Туреччині в результаті ДТП постраждали 34 людини
Фото: аварія в Туреччині (twitter.com/internethaber)

На даний момент відомо, що одна людина перебуває у важкому стані

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Туреччині, в провінції Денізлі, постраждали 34 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На південно-заході Туреччини автобус, який віз учнів на екскурсію потрапив в аварію. За попередньою інформацією, водій втратив контроль над автотранспортом.

"Автобус, що перевозив учнів за маршрутом Аджипаям-Денізлі, через втрату керування водієм перекинувся, в результаті чого постраждали 34 людини", - інформує телеканал.

На даний момент відомо, що одна людина перебуває у важкому стані.

Всього в автобусі їхали 22 учня місцевої школи, 4 викладача, 5 батьків, екскурсовод та 2 водія.

На місце аварії направили велику кількість машин швидкої допомоги. Поранених евакуюють в найближчі лікарні.

 

Фото: аварія (twitter.com/internethaber)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у результаті ДТП у Польщі, яке сталося в ніч з 13 на 14 квітня, загинули громадяни України. Інцидент стався біля Кентшин у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі. Автомобіль, у якому перебували двоє українців і двоє громадян Грузії, врізався в придорожнє дерево на автодорозі Ружанка-Воплавок.

Крім того, в Туреччині на автостраді Конья-Анкара через густий туман зіткнулися 30 автомобілів, в результаті чого одна людина загинула. Також в результаті аварії постраждали семеро людей.

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