UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Турции протестуют преподаватели и студенты: сотни людей арестовала полиция

Автор: Наталья Скороход

В Турции продолжаются протесты студентов и преподавателей университета Богазичи. Полиция арестовала сотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Протесты в Турции начались после того, как президент страны Реджеп Эрдоган назначил ректором университета академика и бывшего политического кандидата Мелиха Булу. Студенты и преподаватели считают это вмешательством правительства в академическую деятельность. Протесты продолжились даже после того, как Булу уволили с должности и его заместитель Наси Инчи временно взял на себя роль ректора.

Она добавила, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока члены университета не выберут ректора, не будут обеспечены академические свободы и пока президентские полномочия по назначению ректора не будут отменены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция