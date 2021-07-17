В Турции протестуют преподаватели и студенты: сотни людей арестовала полиция

В Турции продолжаются протесты студентов и преподавателей университета Богазичи. Полиция арестовала сотни человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Протесты в Турции начались после того, как президент страны Реджеп Эрдоган назначил ректором университета академика и бывшего политического кандидата Мелиха Булу. Студенты и преподаватели считают это вмешательством правительства в академическую деятельность. Протесты продолжились даже после того, как Булу уволили с должности и его заместитель Наси Инчи временно взял на себя роль ректора.
Она добавила, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока члены университета не выберут ректора, не будут обеспечены академические свободы и пока президентские полномочия по назначению ректора не будут отменены.