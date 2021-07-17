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У Туреччині протестують викладачі та студенти: сотні людей заарештувала поліція

Автор: Наталья Скороход

У Туреччині тривають протести студентів і викладачів університету Богазічі. Поліція заарештувала сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протести в Туреччині почалися після того, як президент країни Реджеп Ердоган призначив ректором університету академіка і колишнього політичного кандидата Меліха Булу. Студенти та викладачі вважають це втручанням уряду в академічну діяльність. Протести продовжилися навіть після того, як Булу звільнили з посади і його заступник Насі Інчі тимчасово взяв на себе роль ректора.

Вона додала, що протести триватимуть до тих пір, поки члени університету не оберуть ректора, не будуть забезпечені академічні свободи і поки президентські повноваження за призначенням ректора не будуть скасовані.

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