У Туреччині протестують викладачі та студенти: сотні людей заарештувала поліція

У Туреччині тривають протести студентів і викладачів університету Богазічі. Поліція заарештувала сотні людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Протести в Туреччині почалися після того, як президент країни Реджеп Ердоган призначив ректором університету академіка і колишнього політичного кандидата Меліха Булу. Студенти та викладачі вважають це втручанням уряду в академічну діяльність. Протести продовжилися навіть після того, як Булу звільнили з посади і його заступник Насі Інчі тимчасово взяв на себе роль ректора.
Вона додала, що протести триватимуть до тих пір, поки члени університету не оберуть ректора, не будуть забезпечені академічні свободи і поки президентські повноваження за призначенням ректора не будуть скасовані.