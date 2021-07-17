В Турции протестуют преподаватели и студенты: сотни людей арестовала полиция

Протесты в Турции начались после того, как президент страны Реджеп Эрдоган назначил ректором университета академика и бывшего политического кандидата Мелиха Булу. Студенты и преподаватели считают это вмешательством правительства в академическую деятельность. Протесты продолжились даже после того, как Булу уволили с должности и его заместитель Наси Инчи временно взял на себя роль ректора.

"Протестующие столкнулись с полицией, сотни людей были арестованы во время демонстраций. Эрдоган назвал их "террористами" и сказал, что не позволит беспорядкам перерасти в антиправительственные протесты", - пишет издание.

Доцент кафедры политической теории в Богазичи Зейнеп Гамбетти сказала, что увольнение Булу было результатом протестов, но это не означает, что давление правительства на университет прекратится.

"Мы не протестовали против личности Мелиха Булу. Мы были против метода назначения и того, что он был выбран не по заслугам, а благодаря лояльности. Мы продолжим требовать отставки всего назначенного административного персонала, включая заместителей ректора", - сказала она.

Она добавила, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока члены университета не выберут ректора, не будут обеспечены академические свободы и пока президентские полномочия по назначению ректора не будут отменены.