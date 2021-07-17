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У Туреччині протестують викладачі та студенти: сотні людей заарештувала поліція

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Туреччина, Субота 17 липня 2021 00:47
У Туреччині протестують викладачі та студенти: сотні людей заарештувала поліція Фото: поліція заарештувала сотні протестувальників у Туреччині (twitter.com/Istanbultelaviv)
Автор: Наталья Скороход

У Туреччині тривають протести студентів і викладачів університету Богазічі. Поліція заарештувала сотні людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протести в Туреччині почалися після того, як президент країни Реджеп Ердоган призначив ректором університету академіка і колишнього політичного кандидата Меліха Булу. Студенти та викладачі вважають це втручанням уряду в академічну діяльність. Протести продовжилися навіть після того, як Булу звільнили з посади і його заступник Насі Інчі тимчасово взяв на себе роль ректора.

"Протестувальники зіткнулися з поліцією, сотні людей були заарештовані під час демонстрацій. Ердоган назвав їх "терористами" і сказав, що не дозволить заворушенням перерости в антиурядові протести", - пише видання.

Доцент кафедри політичної теорії в Богазічі Зейнеп Гамбетті сказала, що звільнення Булу було результатом протестів, але це не означає, що тиск уряду на університет припиниться.

"Ми не протестували проти особистості Меліха Булу. Ми були проти методу призначення і того, що він був обраний не по заслугах, а завдяки лояльності. Ми продовжимо вимагати відставки всього призначеного адміністративного персоналу, включаючи заступників ректора", - сказала вона.

Вона додала, що протести триватимуть до тих пір, поки члени університету не оберуть ректора, не будуть забезпечені академічні свободи і поки президентські повноваження за призначенням ректора не будуть скасовані.

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