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В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 03:32
В Турции произошло мощное землетрясение, есть жертвы
Фото: трещина от землетрясения (twitter/ua.news)

По меньшей мере один человек погиб и девять пострадали

На востоке Турции в провинции Бингель произошло землетрясение силой 5,7 балла. В результате погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), еще девять человек получили ранения. Среди них - один ребенок. Землетрясение зафиксировали вечером в воскресенье, 14 июня.

Отмечается, что в результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий. Так, в регионе, где происходило землетрясение, рухнула наблюдательная вышка с двумя пограничниками. Один из них позже скончался.

Также в различных деревнях этого района были ранены еще 8 человек. Спасатели, группы скорой помощи и вертолет санитарной авиации были направлены в район бедствия. Для временного убежища местным жителям передали 550 палаток.

Фото: землетрясение (twitter/theforefrontng)

Землетрясения для Турции нередкое явление. Самое сильное (7,4 балла) произошло в августе 1999 года - тогда погибли около 18 000 человек.

Напомним, в начале июня в Украине произошло за сутки два землетрясения - оба в Ивано-Франковской области.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины погиблиТурцияземлетрясение
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