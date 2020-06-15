У Туреччині стався потужний землетрус, є жертви

Фото: тріщина від землетрусу (twitter/ua.news)

Щонайменше одна людина загинула і дев'ять постраждали

На сході Туреччини в провінції Бінгьоль стався землетрус силою 5,7 бала. У результаті загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), ще дев'ять осіб отримали поранення. Серед них - одна дитина. Землетрус зафіксували увечері в неділю, 14 червня.

Наголошується, що в результаті підземних поштовхів пошкоджені десятки будинків і адміністративних будівель. Так, у регіоні, де відбувався землетрус, обвалилась спостережна вежа з двома прикордонниками. Один з них пізніше помер.

Також у різних селах цього району були поранені ще 8 осіб. Рятувальники, групи швидкої допомоги, і вертоліт санітарної авіації були направлені в район лиха. Для тимчасового притулку місцевим жителям передали 550 наметів.

Фото: землетрус (twitter/theforefrontng)

Землетруси для Туреччини нерідкісне явище. Найбільш сильний (7,4 бала) відбувся у серпні 1999 року - тоді загинули близько 18 000 людей.

Нагадаємо, на початку червня в Україні сталося за добу два землетруси - обидва в Івано-Франківській області.

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Автор: РБК-Україна