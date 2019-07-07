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В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших

Новости » Происшествия    07.07.2019 - 09:39
В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших
Фото: взрыв в Афганистане (twitter.com / pajhwok)

Погибли по меньшей мере 12 человек

На востоке Афганистана в воскресенье, 7 июля, произошел мощный взрыв, жертвами которого стали 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу агентства Pajhwok в Twitter.

Как сообщается взрыв произошел в городе Газни - административном центре одноименной провинции. В результате взрыва погибли 8 правоохранителей и 4 гражданских.

Кроме того, по меньшей мере 43 человека пострадали в результате взрыва. Большинство пострадавших - школьники. Информация о состоянии их здоровья не поступала.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Талибан", которая действует в регионе.

В Афганистане произошел взрыв, есть погибшие и десятки пострадавших

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Афганистана в провинции Пактика боевики "Талибан" совершили нападение на пограничный пункт, что привело к гибели по меньшей мере 8 силовиков. Боевики штурмовали контрольно-пропускной пункт в уезде Вазихва.

РБК-Украина писало, что число жертв взрыва в дипломатическом районе афганской столицы Кабула возросло до 40 человек. Среди сил безопасности число погибших достигает 6, еще 20 пострадали, а среди гражданских - речь идет о 34 погибших и не менее 63 пострадавших, также представитель Минобразования Афганистана Нурия Нажат заявила, что в результате взрыва пострадал минимум 51 ученик.

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