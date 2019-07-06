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В США произошел взрыв в торговом центре, десятки пострадавших

Новости » Происшествия    06.07.2019 - 21:20
В США произошел взрыв в торговом центре, десятки пострадавших
Фото: взрыв во Флориде (twitter.com/WMBDNews)

В результате взрыва пострадало 20 человек

В штате Флорида в субботу, 6 июля, в торговом центре произошел взрыв в результате которого пострадало 20 человек, среди которых двое получили серьезные ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В спасательных службах заявили, что в результате взрыва было сильно повреждено здание, оставив часть металлического каркаса, а также выбило окна в фитнес-клубе по соседству.

Пожарные вместе с поисковыми собаками проводят спасательную операцию и ищут среди обломков возможных пострадавших. Они заявили, что причиной взрыва стал газ. 

Взрыв разбросал большие куски бетона на расстоянии до 50 метров и повредил несколько припаркованных автомобилей. Спасателям пришлось перекрыть улицу для движения автотранспорта.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше в жилом доме взорвался газ, есть жертвы. Спикер битомской пожарной службы Войцех Кравчик сообщил, что в результате взрыва погибло 3 человека, 17 жильцов дома были эвакуированы, на место происшествия прибыли 14 команд пожарной службы, а также было задействовано поисково-спасательную группу с собаками.

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