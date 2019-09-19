В Турции произошел взрыв на химическом заводе, есть пострадавшие

В Стамбуле (Турция) произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего пострадали 2 пожарные и несколько работников предприятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, сначала на химическом заводе в Стамбуле возник пожар, повлекший взрыв одного из металлических баков. В результате взрыва несколько сотрудников завода получили ожоги, также пострадали двое пожарных. О жертвах инцидента пока не сообщали.

Пока неизвестно, что именно вызвало пожар на химзаводе. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

Напомним, во вторник, 17 сентября, на северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Eni в Саннаццаро-де-Бургонди. По данным местных властей, в результате взрыва на нефтезаводе никто не пострадал. Специальные службы начали мониторинг показателей атмосферы в зоне события. Причины взрыва неизвестны.

Также РБК-Украина писало, что в июле в Китае произошел взрыв на химическом заводе в городе Бенбу. В результате взрыва погибли двое человек, еще девять получили ранения. В частности, жертвой инцидента стал один спасатель, который боролся с пожаром.