В Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан

Взрыв на нефтепроводе произошел в юго-восточной провинции Кахраманмараш. На месте взрыва вспыхнул пожар. Находящаяся рядом автотрасса закрыта. В район направлено большое количество пожарных и машин скорой помощи.

Турецкий государственный оператор Botas заявил о приостановке прокачки нефти по трубопроводу Киркук-Джейхан. Причина взрыва, который произошел возле 511 километра магистрали, пока неизвестна.

Информации о жертвах и пострадавших в результате взрыва нефтепровода на данный момент нет. Местные власти опасаются, что огонь может перекинуться на жилые кварталы, которые находятся недалеко от места пожара.

Как отмечает издание, трубопровод Киркук-Джейхан раньше подвергался террористическим атакам со стороны террористических группировок Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ.

Нефтепровод Киркук-Джейхан - соединяет Киркукское месторождение в Ираке и Джейхан (Турция). Его протяженность составляет 970 километров. В день трубопровод прокачивает до 600 тысяч баррелей нефти.