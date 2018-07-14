В Турции призывают граждан выйти на митинг в годовщину попытки госпереворота

Эрдоган также планирует посетить это мероприятие

Граждан Турции призывают прийти в воскресенье, 15 июля 2018 года, на митинг в Стамбуле в день годовщины неудавшегося госпереворота, передает агентство Anadolu.

С соответствующим призывом к гражданам обратилась администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Граждане Турции приглашаются на митинг в воскресенье на Мосту Мучеников 15 июля в Стамбуле", - говорится в сообщении.

При этом Эрдоган также планирует посетить мероприятие.

Напомним, советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что введенное два года назад чрезвычайное положение будет отменено 18 июля 2018 года. Однако он подчеркнул, что чрезвычайное положение впоследствии могут вернуть, если Турция столкнется с экстраординарной угрозой.

Так, чрезвычайное положение в Турции объявили 21 июля 2016 года после провала попытки государственного переворота. За это время в стране задержали более 160 тысяч человек, столько же государственных служащих уволили, а власти закрыли ряд средств массовой информации.

Как сообщалось, Турция официально изменила форму правления на президентскую. Правительство Турции передало свои полномочия Реджепу Эрдогану.