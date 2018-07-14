У Туреччині закликають громадян вийти на мітинг у річницю спроби держперевороту

Ердоган також планує відвідати цей захід

Громадян Туреччини закликають прийти у неділю,15 липня 2018 року, на мітинг у Стамбулі в день річниці невдалого держперевороту, передає агентство Anadolu.

Із відповідним закликом до громадян звернулася адміністрація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Громадяни Туреччини запрошуються на мітинг у неділю на Мосту Мучеників 15 липня у Стамбулі", - сказано у повідомленні.

При цьому Ердоган також планує відвідати захід.

Нагадаємо, радник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що запроваджений два роки тому надзвичайний стан буде скасований 18 липня 2018 року. Однак він підкреслив, що надзвичайний стан згодом можуть повернути, якщо Туреччина зіткнеться з екстраординарною загрозою.

Так, надзвичайний стан у Туреччині оголосили 21 липня 2016 роки після провалу спроби державного перевороту. За цей час в країні затримали понад 160 тисяч чоловік, стільки ж державних службовців звільнили, а влада закрила ряд засобів масової інформації.

Як повідомлялося, Туреччина офіційно змінила форму правління на президентську. Уряд Туреччини передав свої повноваження Реджепу Ердогану.