В Турции прекратил действовать режим ЧП

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщается, турецкие власти отказались от его дальнейшего продления.

Вместе с тем, в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.

Отмечено также, что в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.

Напомним, на прошлой неделе в Турции анонсировали отмену чрезвычайного положения, мотивируя решением властей далее не продлевать его. За последние два года – период действия ЧП - в стране задержали более 160 тыс. человек, столько же государственных служащих уволили.

Кроме того, власти закрыли ряд средств массовой информации.