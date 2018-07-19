У Туреччині припинив діяти режим НС

У Туреччині припинив діяти режим надзвичайного стану

В Туреччині припинив діяти режим надзвичайного стану, введений в країні після спроби державного перевороту влітку 2016 року. Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомляється, турецька влада відмовилися від його подальшого продовження.

Разом з тим, в прес-службі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана заявили, що влада країни має намір продовжити боротьбу з організацією FETO опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором спроби путчу.

Відзначено також, що в разі необхідності надзвичайний стан може бути введено знову.

Нагадаємо, минулого тижня у Туреччині анонсували скасування надзвичайного стану, мотивуючи рішенням влади далі не продовжувати його. За останні два роки – період дії НС - в країні затримали понад 160 тис. чоловік, стільки ж державних службовців звільнили.

Крім того, влада закрила ряд засобів масової інформації.