В Турции предотвратили взрыв на митинге Эрдогана: мину обнаружили под машиной полицейского

По данным издания, бомба с дистанционным управлением под автомобилем полицейского, который был задействован в обеспечении безопасности на митинге, была обнаружена в последний момент. Мину уничтожили незадолго до выступления Эрдогана.

Правоохранители начали расследование инцидента. Со взрывного устройства и автомобиля сняты отпечатки пальцев. Полиция начала операцию по поиску и поимке подозреваемых.

Отметим, город Сиирт расположен на юго-востоке Турции. Эрдоган приехал на митинг, чтобы выступить перед своими сторонниками.

Фото: заминированный автомобиль обнаружили на митинге Эрдогана (twitter.com/furkhanx)