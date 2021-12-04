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У Туреччині запобігли вибуху на мітингу Ердогана: міну виявили під машиною поліцейського

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні на мітингу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в місті Сіірт співробітники безпеки виявили вибуховий пристрій. Міна з дистанційним керуванням перебувала під машиною поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

За даними видання, бомба з дистанційним керуванням під автомобілем поліцейського, який був залучений у забезпеченні безпеки на мітингу, була виявлена в останній момент. Міну знищили незадовго до виступу Ердогана.

Правоохоронці почали розслідування інциденту. З вибухового пристрою і автомобіля зняті відбитки пальців. Поліція почала операцію з пошуку і упіймання підозрюваних.

Зазначимо, місто Сіірт розташоване на південному сході Туреччини. Ердоган приїхав на мітинг, щоб виступити перед своїми прихильниками.

Фото: замінований автомобіль виявили на мітингу Ердогана (twitter.com/furkhanx)

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган