У Туреччині запобігли вибуху на мітингу Ердогана: міну виявили під машиною поліцейського

За даними видання, бомба з дистанційним керуванням під автомобілем поліцейського, який був залучений у забезпеченні безпеки на мітингу, була виявлена в останній момент. Міну знищили незадовго до виступу Ердогана.

Правоохоронці почали розслідування інциденту. З вибухового пристрою і автомобіля зняті відбитки пальців. Поліція почала операцію з пошуку і упіймання підозрюваних.

Зазначимо, місто Сіірт розташоване на південному сході Туреччини. Ердоган приїхав на мітинг, щоб виступити перед своїми прихильниками.

Фото: замінований автомобіль виявили на мітингу Ердогана (twitter.com/furkhanx)