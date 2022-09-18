В Турции построили корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины

По данным турецкого издания, сейчас корабль находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название "Гетман Иван Мазепа" и номер F 211.

Корвет станет новым флагманом украинского флота после того, как "Гетман Сагайдачный" был затоплен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

Корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" (turdef.com)