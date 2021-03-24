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В Турции планируют обнародовать текст будущей конституции в 2022 году

Автор: РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в первой половине 2022 года начнется основная фаза разработки конституции страны. После чего она будет представлена гражданам Турции.

Об этом сообщает NTV.

По словам турецкого лидера, в основном законе ключевым звеном будет являться именно народ.

"Принятие подобного решения является необходимостью для истории Турции, а также для всего мирового сообщества. Это позволит гражданам страны жить в благополучии и спокойствии", - заявил он.

Новая конституция Турции заменит версию 1982 года, которая была создана на фоне военного переворота в стране. Она позволит Эрдогану расширить свои полномочия.

Напомним, в начале февраля этого года Эрдоган заявил о необходимости начать дискуссию о разработке новой конституции страны. Он отметил, что создание основного закона страны должно быть прозрачным.

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Новости Украины КонституцияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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