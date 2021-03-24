У Туреччині планують оприлюднити текст майбутньої конституції в 2022 році

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в першій половині 2022 року розпочнеться основна фаза розробки конституції країни. Після чого вона буде представлена громадянам Туреччини.

За словами турецького лідера, в основному законі ключовою ланкою буде саме народ.

"Прийняття подібного рішення є необхідністю для історії Туреччини, а також для всього світового товариства. Це дозволить громадянам країни жити в добробуті і мирі", - заявив він.

Нова конституція Туреччини замінить версію 1982 року, яка була створена на тлі військового перевороту в країні. Вона дозволить Ердогану розширити свої повноваження.