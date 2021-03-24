RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Туреччині планують оприлюднити текст майбутньої конституції в 2022 році

Автор: РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в першій половині 2022 року розпочнеться основна фаза розробки конституції країни. Після чого вона буде представлена громадянам Туреччини.

Про це повідомляє NTV.

За словами турецького лідера, в основному законі ключовою ланкою буде саме народ.

"Прийняття подібного рішення є необхідністю для історії Туреччини, а також для всього світового товариства. Це дозволить громадянам країни жити в добробуті і мирі", - заявив він.

Нова конституція Туреччини замінить версію 1982 року, яка була створена на тлі військового перевороту в країні. Вона дозволить Ердогану розширити свої повноваження.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Ердоган заявив про необхідність розпочати дискусію про розробку нової конституції країни. Він зазначив, що створення основного закону країни має бути прозорим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КонституцияТурцияРеджеп Тайіп Ердоган
Читайте також
У столиці Туреччини почався снігопад, у місті відбулося багато ДТП
США знову вимагають від Туреччини відмовитися від російських С-400
Прогноз погоди