У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, загинуло десятеро осіб

Ще 73 отримали поранення

У турецькій провінції Текирдаг в районі Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського поїзда, внаслідок чого загинуло десятеро осіб, ще 73 отримали поранення. Про це заявив представник Міністерства охорони здоров'я Туреччини Еюп Гмюш, повідомляє Anadolu.

Так, за даними Мінтранспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок проливних дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених в район направлені військові вертольоти.

"Є багато постраждалих. У зв'язку з тим, що важкопрохідна місцевість, в район залучено спецтехніку. Велика частина поранених евакуйована із зони події. Є інформація, що катастрофа сталася внаслідок проливних дощів", - сказав губернатор Текирдага.

Уряд Туреччини підтвердив інформацію про численні жертви і постраждалих в результаті залізничної катастрофи в Текирдазі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Австрії потяг зійшов з рейок через перевищення швидкості.