В Австрии поезд сошел с рельсов из-за превышения скорости

В поезде ехало более 80 пассажиров

В Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за превышения скорости. Об этом сообщает Die Presse.

"Из-за чрезмерной скорости передний сдвоенной вагон сошел с рельс, второй наскочил на впередиидущий. Было ли это превышение максимальной скорости по техническим причинам или вследствие человеческой ошибки, является предметом текущих исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что авария произошла в 07:15 вторника на подъезде к станции Сант-Пельтен. С рельс сошли 2 вагона. В поезде ехало более 80 пассажиров, включая большое количество детей, 27 человек получили легкие травмы, 2 человека – тяжелые ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, перевозивший около восьмидесяти человек, в результате чего пострадали 30 человек.