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В Турции перевернулся пассажирский автобус: пострадали десятки человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции на трассе Кайсери-Кахраманмараш пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 29 пассажиров, из них семеро получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Somut Haber.

По предварительным данным, авария произошла в результате заноса автобуса на скользкой из-за дождя дороги. Водитель не справился с управлением и машина перевернулась.

В ДТП пострадали 29 человек, из них 27 студентов, которые ехали в Стамбул на экскурсию. Все получившие травмы госпитализированы. Состояние семи из них медики оценивают как тяжелое.

На место аварии направлены бригады полиции, скорой помощи и пожарных.

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