У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: постраждали десятки людей

За попередніми даними, аварія сталася в результаті занесення автобуса на слизькій через Дощ дороги. Водій не впорався з керуванням і машина перекинулася.

У ДТП постраждали 29 осіб, з них 27 студентів, які їхали в Стамбул на екскурсію. Всі отримали травми госпіталізовані. Стан семи з них медики оцінюють як важкий.

На місце аварії направлені бригади поліції, швидкої допомоги та пожежників.