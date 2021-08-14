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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: постраждали десятки людей

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині на трасі Кайсері-Кахраманмараш пасажирський автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Постраждали 29 пасажирів, з них семеро отримали важкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Somut Haber.

За попередніми даними, аварія сталася в результаті занесення автобуса на слизькій через Дощ дороги. Водій не впорався з керуванням і машина перекинулася.

У ДТП постраждали 29 осіб, з них 27 студентів, які їхали в Стамбул на екскурсію. Всі отримали травми госпіталізовані. Стан семи з них медики оцінюють як важкий.

На місце аварії направлені бригади поліції, швидкої допомоги та пожежників.

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