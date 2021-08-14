У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: постраждали десятки людей

У Туреччині на трасі Кайсері-Кахраманмараш пасажирський автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Постраждали 29 пасажирів, з них семеро отримали важкі травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Somut Haber.
За попередніми даними, аварія сталася в результаті занесення автобуса на слизькій через Дощ дороги. Водій не впорався з керуванням і машина перекинулася.
У ДТП постраждали 29 осіб, з них 27 студентів, які їхали в Стамбул на екскурсію. Всі отримали травми госпіталізовані. Стан семи з них медики оцінюють як важкий.
На місце аварії направлені бригади поліції, швидкої допомоги та пожежників.