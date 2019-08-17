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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 19:01
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус
Фото: місце події (ntv.com.tr)

В результаті аварії загинула одна людина, ще 28 отримали поранення

У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Чанаккале - Стамбул, в результаті чого один чоловік загинув, 28 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Як повідомляється, аварія сталася на трасі Стамбул-Ізмір.

"Пасажирський автобус перекинувся в районі населеного пункту Біга провінції Чанаккале, в результаті чого один чоловік загинув, 28 - отримали травми", - повідомляє телеканал.

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням через те, що дорожнє покриття було слизьким, і автобус вилетів на узбіччя і перекинувся.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Азербайджані на автодорозі сполученням Кюрдамир-Ширван сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса й легкового автомобіля, в результаті чого постраждали 19 осіб.

Крім того, на трасі Київ-Харків вночі 10 серпня пасажирський автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Подія сталася близько першої години ночі. В результаті ДТП загинули 2 людини - 31-річна пасажирка та 44-річний пасажир мікроавтобуса.

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