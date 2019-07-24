В Турции перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

В результате ДТП в Турции пострадали 25 человек
В провинции Анталья (Турция) туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали около 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Milliyet.
Как сообщается, в автобусе ехали туристы из Норвегии и Польши. Авария произошла в районе города Кемер.
Издание пишет, что большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.
Напомним, месяц назад в Турции туристический автобус столкнулся с автомобилем, в результате чего погибли 4 человека, еще 49 - получили ранения.
Также в апреле 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Турции, в провинции Денизли, пострадали 34 человека. На юго-западе Турции автобус, который вез учеников на экскурсию попал в аварию. Водитель потерял контроль над автотранспортом.
Кроме того, ранее РБК-Украина писало, что в Турции на автостраде Конья-Анкара из-за густого тумана столкнулось 30 автомобилей, в результате чего один человек погиб. Также в результате аварии пострадали семеро человек.