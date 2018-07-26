В Турции ответили на угрозы Трампа о санкциях

Новости Политика 26.07.2018 - 21:05
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Трамп требует от Турции освобождения американского гражданина Эндрю Брансона

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не будет терпеть угрозы Соединенных Штатов  в связи с задержанием американского пастора. Об этом он написал в Twitter.

"Никто не будет диктовать Турции. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Верховенство закона для всех; никаких исключений", - написал Чавушоглу.

В Турции ответили на угрозы Трампа о санкциях

Напомним, сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. В частности, Трамп отметил, что санкции могут быть введены из-за длительного удержания в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

"Соединенные Штаты введут в отношении Турции большие санкции за длительное удерживание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и прекрасного человека. Он сильно страдает", - написал американский лидер.

Президент США подчеркнул, что Брансон должен быть немедленно освобожден. Отметим, Брансона арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Турция,  Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС