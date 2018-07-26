У Туреччині відповіли на загрози Трампа про санкції
Трамп вимагає від Туреччини звільнення американського громадянина Ендрю Брансона
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна не буде терпіти загрози Сполучених Штатів у зв'язку з затриманням американського пастора. Про це він написав у Twitter.
"Ніхто не буде диктувати Туреччини. Ми ніколи не будемо терпіти загрози від кого-небудь. Верховенство закону для всіх; ніяких винятків", - написав Чавушоглу.
Нагадаємо, сьогодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Зокрема, Трамп зазначив, що санкції можуть бути введені через тривале утримання в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.
"Сполучені Штати введуть у відношенні Туреччини великі санкції за тривале утримання пастора Ендрю Брансона, великого християнина, сім'янина і прекрасної людини. Він сильно страждає", - написав американський лідер.
Президент США підкреслив, що Брансон повинен бути негайно звільнений. Зазначимо, Брансона заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам.