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В Турции отменят режим чрезвычайного положения

НовостиОбщество    05.07.2018 - 15:28
Фото: Бина Йылдырым (securityconference.de)
Фото: Бина Йылдырым (securityconference.de)

Режим отменят 9 июля

В Турции отменят режим чрезвычайного положения, который ввели после попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом заявил премьер-министр Турции Бина Йылдырым, сообщает Аnadolu.

Так, по словам премьер-министра, режим чрезвычайного положения в стране отменят 9 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Турции задержали почти 200 военных, которых подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации путча два года назад.

Также в Стамбуле судят 29 офицеров полиции, их обвиняют в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Как известно, 15 июля 2016 года власти Турции заявили о попытке государственного переворота. Той ночью в столкновениях погибли около 250 человек - гражданских, путчистов, полицейских.

Впервые в стране объявили чрезвычайное положение 20 июля 2016 года. После этого режим ЧС продлевали несколько раз.

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Теги публикации: Турция, чрезвычайное положение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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