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У Туреччині скасують режим надзвичайного стану

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 15:28
Фото: Біна Йилдирим (securityconference.de)
Фото: Біна Йилдирим (securityconference.de)

Режим скасують 9 липня

У Туреччині скасують режим надзвичайного стану, який запровадили після спроби державного перевороту в 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим, повідомляє Аnadolu. 

Так, за словами прем'єр-міністра,  режим надзвичайного стану в країні скасують 9 липня. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що влада Туреччини затримала майже 200 військових, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації путчу два роки тому.

Також у Стамбулі судять 29 офіцерів поліції, їх звинувачують у спробі державного перевороту в липні 2016 року.

Як відомо, 15 липня 2016 року влада Туреччини заявила про спробу державного перевороту. Тієї ночі в сутичках загинуло близько 250 людей - цивільних, путчистів, поліцейських.

Уперше в країні оголосили надзвичайний стан 20 липня 2016 року. Після цього режим НС подовжували кілька разів. 

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Теги публікації: Турция, чрезвычайное положение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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