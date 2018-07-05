Режим скасують 9 липня

У Туреччині скасують режим надзвичайного стану, який запровадили після спроби державного перевороту в 2016 році. Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим, повідомляє Аnadolu.

Так, за словами прем'єр-міністра, режим надзвичайного стану в країні скасують 9 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що влада Туреччини затримала майже 200 військових, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації путчу два роки тому.

Також у Стамбулі судять 29 офіцерів поліції, їх звинувачують у спробі державного перевороту в липні 2016 року.

Як відомо, 15 липня 2016 року влада Туреччини заявила про спробу державного перевороту. Тієї ночі в сутичках загинуло близько 250 людей - цивільних, путчистів, поліцейських.

Уперше в країні оголосили надзвичайний стан 20 липня 2016 року. Після цього режим НС подовжували кілька разів.