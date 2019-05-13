В Турции организатору терактов дали 53 пожизненных срока

Фото (Ziare.com)

Суд вынес приговор главному обвиняемому по делу о терактах 2013 года в городе Рейханлы

Суд в столице Турции вынес приговор главному обвиняемому по делу о терактах 2013 года в городе Рейханлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Юсуф Назик, которого правоохранительные органы считают главным организатором взрывов, получил 53 пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

11 мая 2013 года в городе Рейханлы произошло два сильных взрыва. Обе бомбы были заложены в автомобилях. Одно из взрывных устройств сработало у здания местной администрации. Общее число жертв достигло 53 человек, 155 человек были ранены.

Турция назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Сирию. Официальный Дамаск все обвинения отвергал.

Anadolu указывает, что на допросе Назик признал, что действовал по заданию сирийских спецслужб, спланировал теракт и координировал его исполнение.

Напомним, в Турции суд приговорил 6 мужчин к нескольким пожизненным приговорам за причастность к взрыву в Анкаре в 2016 году, в результате которого погибли 29 военнослужащих.