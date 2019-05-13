ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Турции организатору терактов дали 53 пожизненных срока

Новости » Общество    13.05.2019 - 22:15
В Турции организатору терактов дали 53 пожизненных срока
Фото (Ziare.com)

Суд вынес приговор главному обвиняемому по делу о терактах 2013 года в городе Рейханлы

Суд в столице Турции вынес приговор главному обвиняемому по делу о терактах 2013 года в городе Рейханлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Юсуф Назик, которого правоохранительные органы считают главным организатором взрывов, получил 53 пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

11 мая 2013 года в городе Рейханлы произошло два сильных взрыва. Обе бомбы были заложены в автомобилях. Одно из взрывных устройств сработало у здания местной администрации. Общее число жертв достигло 53 человек, 155 человек были ранены.

Турция назвала произошедшее терактом и возложила ответственность на Сирию. Официальный Дамаск все обвинения отвергал.

Anadolu указывает, что на допросе Назик признал, что действовал по заданию сирийских спецслужб, спланировал теракт и координировал его исполнение.

Напомним, в Турции суд приговорил 6 мужчин к нескольким пожизненным приговорам за причастность к взрыву в Анкаре в 2016 году, в результате которого погибли 29 военнослужащих.

МИД Болгарии вызвал посла Турции по языковому вопросу Турция заявила о завершении закупки комплексов С-400 у РФ
Новости Украины Турция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь