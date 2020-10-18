В Турции обсудят расширение сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, - "Укрспецэкспорт"

"Укрспецэкспорт" готовит широкую программу сотрудничества с Турцией в оборонно-промышленной сфере.

Об этом в интервью lb.ua заявил гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря.

Глава "Укрспецэкспорта" сообщил, что Китай и Турция наряду с Пакистаном остаются крупнейшими потребителями украинских вооружений и услуг по их обслуживанию, а государственное ЗМКБ "Ивченко-Прогресс" намерено осуществлять совместные разработки в сфере производства авиационных двигателей с частной турецкой компанией.

"Турция имеет много интересных намерений. Например, Baykar Makina, которая является частным предприятием, готова не только идти на наш рынок, но и инвестировать, что ключевое. Они заинтересованы осуществлять совместные разработки, в том числе с привлечением украинских специалистов. Не секрет, что Украина поставляет комплектующие для различных турецких изделий", - сообщил Вадим Ноздря.

По словам гендиректора "Укрспецэкспорта", для новейшего турецкого стратегического беспилотника Akinci госпредприятие ЗМКБ "Ивченко-Прогресс" напрямую поставляет турбовинтовые двигатели АИ-450С. А помимо этого правительство Турции интересуется украинскими двигателями.

"Есть целая линейка двигателей, производимых ЗМКБ "Ивченко-Прогресс" и ОАО "Мотор Сич" - ими интересуется турецкая сторона для использования на своих новейших авиационных платформах", - сказал Ноздря.

Глава украинского госпредприятия по торговле вооружениями, напомнил, что Украина уже отправляла представительную делегацию в Турцию, где ее членов принял глава государства, но большинство договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Киевом и Анкарой пока не выносят в публичную плоскость.

"Турция, безусловно, является одним из перспективных направлений. О чем может свидетельствовать и недавний визит мощной делегации нашей страны во главе с вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским. Нашу делегацию лично принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Скажу, что на меня это произвело очень позитивное впечатление - я почувствовал, что лидер турецкой нации чрезвычайно осведомлен во всех делах нашего двустороннего военно-технического сотрудничества, до мелочей. Думаю, что это накладывает на нас дополнительную ответственность", - подытожил руководитель "Укрспецэкспорта".

Напомним, президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Турции. 16 октября президенты Украины и Турции по результатам встречи сделали совместное заявление. РБК-Украина собрало главные тезисы украинского и турецкого лидеров.

Добавим, Украина и Турция находятся на финишной прямой по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Ожидается, что соглашение о ЗСТ будет подписано в ближайшее время.