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В Турции назвали "достаточно нереалистичной" идею передачи комплексов С-400 Украине

Фото: в Турции назвали "достаточно нереалистичной" идею передачи комплексов С-400 Украине (doblest club)
Автор: Мария Кучерявец

У Эрдогана ответили на идею передачи Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Там назвали это "довольно нереалистичным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна в статье The Wall Street Journal.

"Такая идея на сегодня достаточно нереалистична, но она дает возможность обсудить с Западом проблемы, которые Турция испытала в последнее время", - написал он.

В ответ на призывы США к Турции отправить С-400 в Украине, он заявил, что Вашингтон должен повторно принять Анкару к совместной программе истребителей F-35 и доставить стране системы противоракетной обороны Patriot "без предварительных условий".

Отметим, что Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников в 2020 году в соответствии с законом США, который запрещает значительные военные сделки с Россией из-за ее соглашения о получении первой системы С-400.

Напомним, в конце прошлого года президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах закупить у России вторую партию ЗРК С-400 несмотря на угрозу санкций со стороны США.

После чего США обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф". Неофициальные переговоры прошли в прошлом месяце.

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