В Турции назвали дату выхода из Украины четырех сухогрузов с зерном

Ведомство заявляет, что выход сухогрузов стал возможным благодаря "активным контактам" главы Минобороны Турции Хулуси Акара в координации Совместного координационного центра (СКЦ).

"Завтра из четырех портов Украины ожидается выход четырех сухогрузов. Один выйдет из Одессы, три - из Черноморска, всего четыре судна" - говорится в сообщении министерства.

Минобороны Турции также сообщило о продолжении работ по вывозу зерна из Украины.

Напомним, вчера стало известно, что эти три сухогруза с украинским зерном утром отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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