У Туреччині назвали дату виходу з України чотирьох суховантажів із зерном
Вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Туреччини.
Відомство заявляє, що вихід суховантажів став можливим завдяки "активним контактам" глави Міноборони Туреччини Хулусі Акара в координації спільного координаційного центру (СКЦ).
"Завтра з чотирьох портів України очікується вихід чотирьох суховантажів. Один вийде з Одеси, три - з Чорноморська, всього чотири судна" - йдеться в повідомленні міністерства.
Міноборони Туреччини також повідомило про продовження робіт з вивезення зерна з України.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що ці три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Великобританія та Ірландія.
Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.
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