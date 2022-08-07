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У Туреччині назвали дату виходу з України чотирьох суховантажів із зерном

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Анкара, Неділя 07 серпня 2022 00:05
У Туреччині назвали дату виходу з України чотирьох суховантажів із зерном Фото: вихід з України чотирьох суховантажів із зерном очікується 7 серпня (t.me/mustafanayyem)
Автор: Артур Родивилов

Вихід чотирьох зерновозів очікується в неділю, 7 серпня, з трьох портів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Туреччини.

Відомство заявляє, що вихід суховантажів став можливим завдяки "активним контактам" глави Міноборони Туреччини Хулусі Акара в координації спільного координаційного центру (СКЦ).

"Завтра з чотирьох портів України очікується вихід чотирьох суховантажів. Один вийде з Одеси, три - з Чорноморська, всього чотири судна" - йдеться в повідомленні міністерства.

Міноборони Туреччини також повідомило про продовження робіт з вивезення зерна з України.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ці три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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