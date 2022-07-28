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В Турции надеются, что зерновая сделка повлияет на урегулирование войны РФ против Украины

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 16:15
В Турции надеются, что зерновая сделка повлияет на урегулирование войны РФ против Украины Фото: Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В МИД Турции считают, что договор о "зерновых коридорах" может повысить шансы окончания войны России против Украины путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, которого цитирует CNBC.

"Успешная сделка может укрепить доверие между двумя сторонами, повысив шансы на дипломатическое решение войны", - подчеркнул министр.

При этом, по его словам, после подписания зерновой сделки необходимо сосредоточиться на прекращении огня между российскими и украинскими военными.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что зерновое соглашение, которое было подписано в Стамбуле, не мешает России продолжать войну против Украины.

Также мы писали, что Россия нанесла ракетный удар по Одесскому торговому морскому порту на следующий день после подписания договора о "зерновых коридорах".

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Российская Федерация Украина Турция Мевлют Чавушоглу Война России против Украины
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