Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев

Из Турции на фоне пандемии коронавируса возвращаются еще 38 граждан Украины. Они отправились из порта Карасу в Черноморск Одесской области.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Twitter.

Среди украинцев двое сегодня утром прибыли из Южно-Африканской Республики (ЮАР). В общем это уже восьмой рейс с гражданами Украины, который отправляют по морю в Черноморск из Турции.

"38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром с ПАР, усилиями нашего ГКУ (Генерального консульства, - ред.) доставлены только что в порт Карасу. Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЮАР застряли 17 украинцев, который не могут покинуть страну из-за карантина.

РБК-Украина писало, что 16 мая специальным рейсом из США в Украину отправили 72 гражданина.

Кроме того, последний чартерный рейс для эвакуации граждан из Китая был отправлен в Украину.