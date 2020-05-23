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З Туреччини по морю відправили додому 38 українців

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 23:46
З Туреччини по морю відправили додому 38 українців
Фото: евакуація українців з Карасу (twitter.com/CGUinIstanbul)

Це вже восьмий рейс в Чорноморськ

З Туреччини на фоні пандемії коронавірусу повертаються ще 38 громадян України. Вони вирушили з порту Карасу до Чорноморська Одеської області.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі в Twitter.

Серед українців двоє сьогодні вранці прибули з Південно-Африканської Республіки (ПАР). Загалом це вже восьмий рейс з громадянами України, який відправляють морем в Чорноморськ з Туреччини.

"38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ (Генерального консульства, - ред.) доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в ПАР застрягли 17 українців, який не можуть покинути країну через карантин.

РБК-Україна писало, що 16 травня спеціальним рейсом зі США в Україну відправили 72 громадянина.

Крім того, останній чартерний рейс для евакуації громадян з Китаю було відправлено в Україну.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України евакуаціяТурциякарантинукраинцы
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