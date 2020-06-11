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В Турции исключили вероятность войны с Грецией

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 12:27
В Турции исключили вероятность войны с Грецией
Фото: Хулуси Акар (halktv.com.tr)

Все вопросы с Грецией будут решаться путем переговоров

Министр обороны Турции Хулуси Акар исключил возможность военного конфликта с Грецией из-за споров по поводу морских границ и мигрантов. Стороны будут вести переговоры.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По его словам, все вопросы с Грецией будут решаться путем переговоров.

"У нас было три раунда переговоров с греческими коллегами, два в Афинах и один в Анкаре. Мы возобновляем наши призывы по организации четвертой встречи в Анкаре", - сказал глава Минобороны.

Добавим, отношения Греции и Турции ухудшились в этом году на фоне миграционной кризиса и споров по поводу прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

Также Турция открыла границы для беженцев из Сирии, что угрожает национальной безопасности Греции.

Напомним, Греция заявила о готовности к войне с Турцией за нефть.

Еще ранее сообщалось, что Турция закрыла морскую границу с Грецией из-за мигрантов.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ТурцияГрециявойна
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