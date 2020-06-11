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У Туреччині виключили ймовірність війни з Грецією

Новини » Надзвичайні події     11.06.2020 - 12:27
У Туреччині виключили ймовірність війни з Грецією
Фото: Хулусі Акар (halktv.com.tr)

Всі питання з Грецією будуть вирішуватися шляхом перемовин

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар виключив можливість воєнного конфлікту з Грецією через суперечки щодо морських кордонів та мігрантів. Сторони будуть вести переговори.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За його словами, всі питання з Грецією будуть вирішуватися шляхом перемовин.

"У нас було три раунди перемовин з грецькими колегами, два в Афінах і один - в Анкарі. Ми поновлюємо наші заклики щодо організації четвертої зустрічі в Анкарі", - сказав голова Міноборони.

Додамо, відносини Греції і Туреччини погіршилися в цьому році на тлі міграційної кризи і суперечок прав на видобуток ресурсів в Егейському та Середземному морях.

Також Туреччина відкрила кордони для біженців із Сирії, що загрожує національній безпеці Греції.

Нагадаємо, Греція заявила про готовність до війни з Туреччиною через нафту.

Ще раніше повідомлялось, що Туреччина закрила морський кордон з Грецією через мігрантів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ТурцияГреціявойна
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