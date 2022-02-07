В Турции в горнолыжном центре из-за снега упал навес, есть пострадавшие
Фото: в Турции в горнолыжном центре из-за снега упал навес, есть пострадавшие (aa.com.tr)
В турецком горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.
Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медики.
Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.
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