ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Турции в горнолыжном центре из-за снега упал навес, есть пострадавшие

Новина українською →
Турция, Понедельник 07 февраля 2022 07:55
В Турции в горнолыжном центре из-за снега упал навес, есть пострадавшие Фото: в Турции в горнолыжном центре из-за снега упал навес, есть пострадавшие (aa.com.tr)
Автор: Анна Полисученко

В турецком горнолыжном центре "Саклыкент" в Анталье из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. Горнолыжный центр "Саклыкент" расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.

В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медики.

Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.

Ранее мы писали, что Украина хочет построить завод для производства беспилотников Bayraktar.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Конец "срочки". Почему в Украине отменяют призыв в армию и чем его заменят