У Туреччині заарештували шість підозрюваних у підпалі лісів

У Туреччині заарештували шість підозрюваних за звинуваченням у підпалі лісів. Зокрема, у двох районах південно-західної провінції Мугла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

За даними правоохоронців, 2 серпня чотири людини почали пожежу в регіоні Мілас коктейлем Молотова, а потім спробували втекти.

Поліція затримала одного підозрюваного на в'їзді в провінцію Ізмір. Решту затримали в околицях, коли їх мало не побили місцеві жителі. Трьох з чотирьох підозрюваних заарештував суд.

При цьому 3 серпня трьох осіб заарештували після допиту за звинуваченням у тому, що вони влаштували лісову пожежу в районі Мумджулар району Бодрум.

"Пожежі почалися після того, як ці троє викинули недопалки з автомобіля", - заявили представники сил безпеки.