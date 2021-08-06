ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччині заарештували шість підозрюваних у підпалі лісів

Новость на русском →
Туреччина, П'ятниця 06 серпня 2021 16:18
У Туреччині заарештували шість підозрюваних у підпалі лісів Фото: у Туреччині заарештували шість підозрюваних у підпалі лісів (twitter.com/AKUTASSOCIATION)
Автор: РБК-Україна

У Туреччині заарештували шість підозрюваних за звинуваченням у підпалі лісів. Зокрема, у двох районах південно-західної провінції Мугла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За даними правоохоронців, 2 серпня чотири людини почали пожежу в регіоні Мілас коктейлем Молотова, а потім спробували втекти.

Поліція затримала одного підозрюваного на в'їзді в провінцію Ізмір. Решту затримали в околицях, коли їх мало не побили місцеві жителі. Трьох з чотирьох підозрюваних заарештував суд.

При цьому 3 серпня трьох осіб заарештували після допиту за звинуваченням у тому, що вони влаштували лісову пожежу в районі Мумджулар району Бодрум.

"Пожежі почалися після того, як ці троє викинули недопалки з автомобіля", - заявили представники сил безпеки.

Нагадавши, влада Туреччини ввела до 31 Серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежа Турция
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація