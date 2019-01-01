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В Турции арестовали более 75 тыс. человек по подозрению в терроризме в 2018 году

Новости » Политика    01.01.2019 - 08:42
В Турции арестовали более 75 тыс. человек по подозрению в терроризме в 2018 году
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В целом с 2016 года в Турции по подозрению в терроризме арестовали почти 220 тыс. людей

В течение 2018 года в Турции по подозрению в терроризме были арестованы более 75 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным Министерства внутренних дел Турции, которые были обнародованы вчера, 31 декабря 2018, в течение года в стране задержали более 75,2 тыс. лиц, которых подозревают в террористической деятельности.

Отмечается, что большинство арестованных, а это 52 тыс. человек, подозревают в связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое запрещено в Турции. Это движение власти страны считают ответственным в неудачной попытке военного переворота в Турции в июле 2016 года.

По официальным данным, в целом с 2016 года в Турции по подозрению в терроризме арестовали почти 220 тыс. людей. Минимум 31 тыс. было осуждено или они уже отбывают досудебное заключение.

Кроме того, правоохранители заявили, что волна задержаний будет продолжаться. Как заверили в МВД, 31 декабря в розыск было объявлено еще 60 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Анкаре (Турция) полиция проводит масштабную операцию по противодействию деятельности террористической группировки "Исламское государство", в результате которой было задержано 62 человека, еще 12 человек разыскивают.

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