У Туреччині заарештували понад 75 тис. осіб через підозру в тероризмі у 2018 році

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Загалом з 2016 року в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували майже 220 тис. людей

Протягом 2018 року в Туреччині через підозру в тероризмі були заарештовані понад 75 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними Міністерства внутрішніх справ Туреччини, які були оприлюднені вчора, 31 грудня 2018, впродовж року в країні затримали понад 75,2 тис. осіб, яких підозрюють в терористичній діяльності.

Зазначається, що більшість заарештованих, а це 52 тис. осіб, підозрюють у зв'язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який заборонений у Туреччині. Цей рух влада країни вважає відповідальним у невдалій спробі військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року.

За офіційними даними, загалом з 2016 року в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували майже 220 тис. людей. Щонайменше 31 тис. було засуджено або вони вже відбувають досудове ув'язнення.

Крім того, правоохоронці заявили, що хвиля затримань буде тривати. Як запевнили в МВС, 31 грудня у розшук було оголошено ще 60 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Анкарі (Туреччина) поліція проводить масштабну операцію з протидії діяльності терористичного угрупування "Ісламська держава", в результаті якої було затримано 62 людини, ще 12 людей розшукують.