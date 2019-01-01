ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Туреччині заарештували понад 75 тис. осіб через підозру в тероризмі у 2018 році

Новини » Політика    01.01.2019 - 08:42
У Туреччині заарештували понад 75 тис. осіб через підозру в тероризмі у 2018 році
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Загалом з 2016 року в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували майже 220 тис. людей

Протягом 2018 року в Туреччині через підозру в тероризмі були заарештовані понад 75 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними Міністерства внутрішніх справ Туреччини, які були оприлюднені вчора, 31 грудня 2018, впродовж року в країні затримали понад 75,2 тис. осіб, яких підозрюють в терористичній діяльності.

Зазначається, що більшість заарештованих, а це 52 тис. осіб, підозрюють у зв'язках з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який заборонений у Туреччині. Цей рух влада країни вважає відповідальним у невдалій спробі військового перевороту в Туреччині в липні 2016 року.

За офіційними даними, загалом з 2016 року в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували майже 220 тис. людей. Щонайменше 31 тис. було засуджено або вони вже відбувають досудове ув'язнення.

Крім того, правоохоронці заявили, що хвиля затримань буде тривати. Як запевнили в МВС, 31 грудня у розшук було оголошено ще 60 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Анкарі (Туреччина) поліція проводить масштабну операцію з протидії діяльності терористичного угрупування "Ісламська держава", в результаті якої було затримано 62 людини, ще 12 людей розшукують.

У Росії заявили про затримання американського шпигуна Меркель і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії
Новини України ТурцияЗадержаниеТероризм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся