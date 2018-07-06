Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Турции на 15 часов застревали 250 украинских туристов

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 04:29
Фото: туристы (iev.aero)
Фото: туристы (iev.aero)

Туристы застряли в Анталии из-за технических проблем с самолетом

В Анталии (Турция) 250 украинских туристов на 15 часов застряли в аэропорту из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщил в.и.о. первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук в эфире программы "Право на власть".

Коршук заявил, что из Турции туристы должны были вылететь в 8 утра рейсом компании МАУ. Однако, возникли технические проблемы, для решения которых потребовалось время.

Он отметил, что на период задержки пассажиров разместили в гостинице и предоставили другие необходимые условия для ожидания. Поздно вечером самолет уже прилетел в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, что вызвало массовые задержки рейсов.

Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом до мест назначения.

В Тунисе "застряли" еще 48 украинских туристов Турция будет поставлять украинской армии беспилотные авиационные комплексы
Теги публикации: Турция, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь