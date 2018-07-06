В Турции на 15 часов застревали 250 украинских туристов

Туристы застряли в Анталии из-за технических проблем с самолетом

В Анталии (Турция) 250 украинских туристов на 15 часов застряли в аэропорту из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщил в.и.о. первого заместителя председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук в эфире программы "Право на власть".

Коршук заявил, что из Турции туристы должны были вылететь в 8 утра рейсом компании МАУ. Однако, возникли технические проблемы, для решения которых потребовалось время.

Он отметил, что на период задержки пассажиров разместили в гостинице и предоставили другие необходимые условия для ожидания. Поздно вечером самолет уже прилетел в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о преодолении кризиса с авиаперевозками, что вызвало массовые задержки рейсов.

Омелян также попросил прощения у пассажиров, которым пришлось пережить задержки с вылетом до мест назначения.