У Туреччині на 15 годин застрягали 250 українських туристів

Туристи застрягали в Анталії через технічні проблеми з літаком

В Анталії (Туреччина) 250 українських туристів на 15 годин застрягали аеропорту через технічні проблеми з літаком. Про це повідомив т.в.о. першого заступника голови Державіаслужби Сергій Коршук в ефірі програми "Право на владу".

Коршук заявив, що з Туреччини туристи мали вилетіти о 8-й ранку рейсом компанії МАУ. Проте, виникли технічні проблеми для вирішення яких знадобився час.

Він зазначив, що на період затримки пасажирів розмістили в готелі та надали інші необхідні умови для очікування. Пізно ввечері літак уже прилетів до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, що спричинила масові затримки рейсів.

Омелян також попросив вибачення у пасажирів, яким довелося пережити затримки з вильотом до місць призначення.