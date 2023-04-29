Туроператорам можуть дозволити валютні розрахунки: що пропонує уряд

Як заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, заборона на валюті перекази для туроператорів призвела до того, "більшість із них вимушені вести свою діяльність на території інших країн".

За її словами, якщо не забезпечити врегулювання проблеми, то податки від їхньої діяльності будуть перераховані до бюджетів інших країн

Орієнтовний обсяг потреби у здійсненні транскордонних валютних операцій на 2023 рік складає 250-300 млн доларів. За розрахунками Мінекономіки, це надасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету від 55 до 70 млн доларів.

Урядом пропонується включити до переліку НБУ, який дозволить транскордонні перекази, такі послуги: