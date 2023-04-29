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Туроператорам могут разрешить валютные расчеты: что предлагает Кабмин

Фото: правительство предлагает разрешить валютные расчеты туроператорам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров предлагает Национальному банку разрешить туроператорам и турагентам тратить приобретенную в Украине валюту на расчеты с зарубежными партнерами за туристические услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Как заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, запрет на валютные переводы для туроператоров привел к тому, "большинство из них вынуждены вести свою деятельность на территории других стран".

По ее словам, если не урегулировать проблему, то налоги от их деятельности будут идти в бюджеты других стран.

Примерный объем потребности для трансграничных валютных операций на 2023 год составляет 250-300 млн долларов. По расчетам Минэкономики, это позволит обеспечить поступления в государственный бюджет от 55 до 70 млн долларов.

Правительством предлагается включить в список НБУ, который позволит трансграничные переводы, следующие услуги:

  • услуги по временному размещению (проживания), а также связанные с этим сопутствующие услуги (гостиничные услуги, услуги по организации питания в общепитах, услуги по организации досуга в культурно-развлекательных заведениях, организация и предоставление трансферов, аренда транспорта);
  • услуги по приобретению билетов на авиационный, железнодорожный, автомобильный, речной, морской транспорт, бронирование и оплату круизов, аренды морских и речных лодок, катеров и других судов;
  • услуги по организации экскурсионного обслуживания, международным мероприятиям спортивного, выставочного, делового и событийного назначения;
  • услуги по бронированию пакетов туристических услуг.

Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров упразднил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время, остается запрет на импорт услуг.

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