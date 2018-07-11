Туроператор Join UP объяснил причины экстренной посадки самолета в "Борисполе"

В туристической компании объяснили причины экстренной посадки самолета рейса Киев-Анталия

Причиной экстренной аварийной посадки самолета рейса Киев-Анталия, который приземлился в аэропорту "Борисполь", стала птица, которая попала в двигатель самолета. Об этом говорится в сообщении туристической компании Join UP Facebook.

Отмечается, что рейс с туристами авиакомпании Anda Air отправился 11 июля 2018 года рейс в 9:09 из аэропорта в Жулянах.

"Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Борисполь в 11:07 в связи с попаданием птицы в двигатель самолета. Посадку выполнено успешно", - сообщили в туркомпании.

В настоящее время проводится технический осмотр самолета. После этого состоится рейс Киев - Анталья, который перенесен на 14:30.

Кроме того, в расписании связанных рейсов произошли следующие изменения:

SSV2086 Анталья - Винница (перенесен на 17:30)

SSV2085 Винница - Анталья (перенесен на 21:00)

SSV2078 Анталья - Кривой Рог (перенесен на 00.30 12 июля)

SSV2077 Кривой Рог - Анталья (перенесен на 3:55 12 июля)

SSV2262 Анталья - Киев (перенесен на 7:40 12 июля)

В компании добавили, что туристам этих рейсов туроператор продлил проживание и питание в гостиницах за счет компании.

Напомним, утром сегодня, 11 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил вынужденную посадку рейс Киев - Анталья авиакомпании "Anda Air".

Также всех 170 украинских туристов, которые застряли в турецком аэропорту Антальи, сегодня доставят домой.